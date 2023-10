Saarlouis Stadt-Vereine feiern Weinfest auf der Vaubaninsel

Saarlouis · Der Stadtverband der kulturellen Vereine Saarlouis (SdkV) veranstaltet am Sonntag, 15. Oktober, um 15 Uhr ein musikalisches Weinfest auf der Saarlouiser Vauban-Insel. Sieben Chöre und Musikvereine haben ihre Teilnahme zugesagt, kündigt die Stadt Saarlouis in ihrer Mitteilung an.

12.10.2023, 08:00 Uhr

Bildtext: Der SdkV veranstaltet ein musikalisches Weinfest auf der Vaubaninsel in Saarlouis. Foto: Sabine Schmitt​ Foto: Sabine Schmitt​