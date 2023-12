Saarlouis Stadt schließt Kooperationsvertrag zu Glasfaser

the Home), der 2007 erarbeitet wurde und dessen Punkte bis heute systematisch umgesetzt werden, heißt es in der Mitteilung. Glasfaser ist weniger störanfällig und bietet stabile Leistung, ganz gleich, wie viele Teilnehmer sie gleichzeitig nutzen. Auch für die traditionellen Aufgaben der Daseinsvorsorge der Stadtwerke bietet Glasfaser Vorteile: So sind etwa fernsteuerbare Ortsnetz- und Trafostationen über Glasfaser mit der Leitstelle verbunden, sodass Störungen wie Stromausfälle in wenigen Minuten per Fernwartung behoben werden können. Wasserwerke und Hochbehälter sind indes über Glasfaser an ein geschlossenes System angeschlossen, das von außen keinen Zugriff gestattet und damit besondere Sicherheit für diese kritische Infrastruktur bietet. Der Anschluss von 156 Trafostationen an das neue Glasfaser-Netz und die damit einhergehenden schnellen und zuverlässigen Datenströme ermöglichen den Stadtwerken zudem, Einblicke in die Belastung der Netze zu erhalten und damit Erkenntnisse zu sammeln, die für die Umsetzung der Energiewende in einem städtischen Verteilnetz zwingend notwendig sind.