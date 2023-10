Dillingen Stadt bietet Programm für die Ferien an

Die Jugendpflege der Stadt Dillingen bietet in den Herbstferien ein Programm für Kinder und Jugendliche an. Der erste Termin ist am Montag, 23. Oktober, wie die Stadt Dillingen ankündigt. An der Jugendverkehrsschule gibt es dann von 9 bis 12 Uhr ein Fußgänger- und Schulwegtraining für Kinder von fünf bis acht Jahren.

19.10.2023, 10:52 Uhr

Tischtennis ist nur ein Punkt im Ferienprogramm (Symbolfoto). Foto: dpa/Arno Burgi