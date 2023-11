Gresaubach Sportclub 1930 erhält Auszeichnung in Berlin

Nach Abschluss der Projektumsetzungen kürte eine Jury die besten zehn Maßnahmen. Diese Vereine wurden nun im Würth-Haus in Berlin ausgezeichnet und erhielten weitere 10 000 Euro zur Unterstützung ihrer Projekte. Zu den zehn ausgezeichneten Vereinen gehörte auch der Gresaubacher Sportclub 1930. In Berlin nahmen der Vorsitzende Hans-Josef Naudorf sowie der Jugendleiter Johanes Scherer das Preisgeld entgegen. „Ich möchte an dieser Stelle dem Verein und seinem Vorstand zu dieser lohnenswerten Auszeichnung- auch namens der gesamten Ortsbevölkerung- herzlich gratulieren“, schreibt Fred Metschberger. In vielen Stunden haben die Vereinsmitglieder das Clubheim zu einem wahren „Schmuckstück“ gemacht. Jeder in dem Bereich der ihm handwerklich aber auch planerisch liegt oder machbar ist. „Damit ist unser Sportclub nicht nur auch dem Fußfallfeld sondern auch über die Orts- und Landgrenzen hinaus ein guter Botschafter unseres Heimatortes Gresaubach.“