Saarlouis Spendentaschen des ersten Frauenflohmarktes im Landkreis geht an die Rodener Oase

Caritas-Direktor Frank Kettern nahm die Taschen entgegen und befand: „Wir sind dem Landkreis Saarlouis sehr dankbar für die Spende der Lebensmitteltaschen an unsere Obdachloseneinrichtung in Roden. Diese Aktionen sind für uns sehr wichtig, denn sie zeigen, dass das Thema der Obdachlosigkeit nicht in Vergessenheit gerät.“ Die Lebensmittel werden an Obdachlose und bedürftige Familien in Roden verteilt.