Saarlouis Auftakt zur Haus- und Straßensammlung des Volksbundes

Saarlouis · Zum Auftakt einer vierwöchigen Spendensammlung im Saarland trafen sich Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Politik, Bundeswehr und Schule kürzlich am Großen Markt in Saarlouis. Gemeinsam baten sie in der Innenstadt um Spenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und machten die Bevölkerung auf die Sammlung aufmerksam.

18.10.2023, 18:14 Uhr

Von links: Landesvorsitzender des Volksbundes, Alwin Theobald, MdL, Oberbürgermeister Peter Demmer, Oberst Uwe Staab, Kommandeur Landeskommando Saarland, und Landesgeschäftsführer Carsten Baus. Foto: Volksbund/A. Zemlin-Kohlberger​