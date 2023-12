Saarlouis Sozialarbeiter trafen sich zum Netzwerken im Esther-Bejarano-Haus

Der Einladung gefolgt waren unter anderem die Schulsozialarbeit, die Anlaufstelle Schulabwesenheit, das Adolf-Bender-Zentrum, das Projekt KuRS, Streetwork, Team u25 des Jobcenters im Landkreis Saarlouis, das Projekt STARK und die VHS Dillingen. In Form einer Schnitzeljagd konnten die Teilnehmenden an insgesamt 16 Ständen mit anderen Akteurinnen und Akteuren in den Austausch gehen und so die vielseitigen Module des Aktionsprogrammes und auch externe Partner kennenlernen.