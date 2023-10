Dillingen So war’s bei der Saar-Hobby in der Stadthalle

„Die Saar-Hobby hat eine lange Tradition und ist ein fester Termin im Veranstaltungskalender der Stadt. Ich freue mich, Sie auch dieses Jahr wieder in der Stadthalle begrüßen zu dürfen. Mein Dank geht an alle Hobbykünstler und Aussteller, besonders die, die schon seit vielen Jahren dabei sind und der Saar-Hobby die Treue halten“, sagte der Erste Beigeordnete Stefan Schmitt in Vertretung für Bürgermeister Franz-Josef Berg bei der Eröffnung. Unter den Gästen konnte Schmitt neben Mitgliedern des Dillinger Stadtrates auch Elfriede Schlichter aus der Partnerstadt Creutzwald begrüßen. Das Angebot der diesjährigen Ausstellung war breit gefächert und auf hohem Niveau. Es umfasste unter anderem selbstgemachte Gelees und Liköre, Handarbeiten, Schmuck aus altem Silberbesteck, Perlen und Glassteine, Drechselarbeiten, Edelsteine und Mineralien, Keramik- und Töpferarbeiten, witzige Ideen aus Kaffeekapseln, Holzarbeiten, Bilder in Öl-, Aquarell- und Spachteltechnik, Patchwork, selbstgestaltete Grußkarten und Geschenkschachteln, Deko, Buddelschiffe und vieles mehr. Die gute Resonanz sowie die zahlreichen Besucher an beiden Tagen zeigen nach Einschätzung der Stadt Dillingen, dass die beliebte Freizeitausstellung auch nach so vielen Jahren nichts an Attraktivität verloren hat.