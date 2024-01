Saarlouis Im Theater am Ring erklingen Hits von Simon and Garfunkel

Saarlouis · Die Simon and Garfunkel Revival Band gastiert mit neuem Programm am Samstag, 6. Januar, um 20 Uhr im Saarlouiser Theater am Ring. Im Programm hat die Band die größten Hits des US-amerikanischen Duos.

01.01.2024 , 19:01 Uhr

Foto: Margot ter Heide