Gresaubach Seniorennachmittag sorgte für geselliges Beisammensein

Dies ist immerhin in Gresaubach mittlerweile ein Personenkreis von rund 500 Bürgerinnen und Bürger geworden, teilt Metschberger mit. Bedingt durch viele Faktoren war allerdings nur ein kleiner Kreis zu diesem Tag der Begegnung der Einladung gefolgt. „Eröffnet wurde der Nachmittag mit einer geistlichen Einstimmung, gestaltet durch unsere Gemeindereferentin Elisabeth Faller. Sie verwies gerade in der jetzigen Zeit wo Krieg und Gewalt unser Leben medial enorm prägen auf die Bedeutung von solchen Treffen innerhalb einer Ortsgemeinschaft“, berichtet Metschberger. Ein Blick auf die demografische Entwicklung im Ort zeigt, dass derzeit rund 1.800 Einwohner hier leben. Mittlerweise sind davon 33 Bürgerinnen und Bürger älter als 90 Jahre oder vollenden dieses noch in diesem Jahr.