Dillingen Seniorennachmittag im Lokschuppen entführt in die Goldenen Zwanziger

Es ist gute Tradition in Dillingen, ältere Bürgerinnen und Bürger einmal im Jahr zu einem bunten Nachmittag zusammenzubringen. So lud auch in diesem Jahr die Stadt Dillingen in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat die Bürgerinnen und Bürger, die 70 Jahre und älter sind, am Tag der Deutschen Einheit zu einem abwechslungsreichen Programm in den Lokschuppen ein.

15.10.2023, 17:10 Uhr

Das Revue Orchester 1920 nahm die Gäste mit auf eine Zeitreise in die Goldenen Zwanziger. Foto: Stadt Dillingen/Julia Gorius​