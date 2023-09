Start in die Hallenbadsaison in Dillingen Hallenbad Dillingen wieder geöffnet

Dillingen · Die Stadt Dillingen ist wieder in die Hallenbadsaison gestartet. Die Wassertemperaturen im Hallenbad Dillingen betragen im Schwimmerbecken wie in der vergangenen Saison 27 Grad, die Temperatur im Nichtschwimmerbecken wurde zu Beginn der aktuellen Herbst-/Wintersaison wieder auf die ursprünglichen 31 Grad angehoben, erläutert die Stadt in einer Mitteilung.

21.09.2023, 19:24 Uhr

Das Hallenbad in Dillingen Foto: Ruppenthal