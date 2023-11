Einkaufen in Saarlouis Der Verband informiert über verkaufsoffenen Sonntag

Saarlouis · Einen verkaufsoffenen Sonntag gibt es am 3. Dezember von 13 bis 18 Uhr in der Saarlouiser Innenstadt. Darauf weist der Saarlouiser Unternehmerverband „Der Verband“ hin. Geschäftsinhaber, die ihren Laden an dem Tag öffnen möchten, sollen sich an das Ordnungsamt Saarlouis wenden.

22.11.2023 , 09:24 Uhr

Ein verkaufsoffener Sonntag bietet am 3. Dezember in der Saarlouiser Innenstadt Shopping-Gelegenheiten Foto: dpa/Carsten Rehder