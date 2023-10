Saarlouis Unternehmer finanzieren Schülerfrühstück

Saarlouis · Die Saarlouiser Unternehmer Paul Kast, Ralf Levacher und Mohamad Nazzal haben in Gemeinschaft mit Schulentwicklerin Natalie Sadik das Projekt kostenfreies Schulfrühstück für alle gestartet. Die Anne-Frank-Schule in Saarlouis und die Martin-Luther-King Schule in Fraulautern werden von den Unternehmern in den nächsten zwei Jahren finanziell unterstützt, damit sie den Schülern ein kostenloses und gesundes Frühstück anbieten können, heißt es in der Mitteilung der Landkreisverwaltung dazu.

29.10.2023, 14:29 Uhr

Landrat Patrik Lauer (Mitte), Paul Kast und Ralf Levacher (Vierter und Fünfter von rechts) besuchten kürzlich die Martin-Luther-King Schule und informierten sich bei der Direktorin Cornelia Nauhauser (Mitte) und den anwesenden Lehrkräften über das gesunde Frühstücksprojekt an der Gemeinschaftsschule. Foto: Nadine Niewel