Niealtdorf Apfelsaft aus Niedaltdorf erhält finanziellen Schwung

Das als „Viezdomizil“ bezeichnete Kelterhaus des Obst- und Gartenbauvereins Niedaltdorf gibt es bereits seit 1960 und – es ist gleichzeitig das Herz des Vereins. Um den gut laufenden Betrieb aber aufrecht zu erhalten, investiert der Verein in eine neue Bandpresse, erläutert das saarländische Umweltministerium in einer Mitteilung. Es unterstützt diese Anschaffung mit 7500 Euro. Den Zuwendungsbescheid hat Ministerin Petra Berg beim Besuch im Kelterfeld an den Verein übergeben. „Die Verwertung von heimischem Obst zu Säften leistet nicht nur einen Beitrag, um den im Saarland noch weit verbreiteten Streuobstbau zu erhalten und weiter auszubauen, sondern treibt auch die Vermarktung von regionalen Produkten voran“, hebt die Ministerin hervor. „Zusätzlich engagiert sich der OGV Niedaltdorf regelmäßig mit Aktionen am Dorfgeschehen.“ Der OGV Niedaltdorf wurde im Jahr 1951 mit dem Vereinszweck „Pflege, Förderung und Ausdehnung des Obst- und Gartenbaus auf allen seinen Gebieten“ gegründet. Bis heute setzt sich der Verein sehr rege mit vielen Arbeiten und Aktionen im Dorf ein und leistet aktiv einen Beitrag zum dörflichen Zusammenleben. Dazu zählen unter anderem Baumpflanzungen mit Pflege zum Erhalt der Kulturlandschaft, die Teilnahme an Erntedankumzügen und an Ortsverschönerungswettbewerben sowie starke Beteiligung bei Bau- und Gestaltungsprojekten wie dem Johann-Guittienne-Dorfplatz.