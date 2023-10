Lebach Rotkäppchen wird in der Stadt aufgeführt

Lebach · Rotkäppchen, ein lustiges Märchen-Musical nach den Gebrüdern Grimm, ist am Mittwoch, 8. November, um 15.30 Uhr in der Stadthalle Lebach zu sehen. Die Musikbühne Mannheim präsentiert dieses Stück, das für Kinder ab fünf Jahren geeignet ist, auf Einladung der Stadtjugendpflege in Lebach.

06.10.2023, 12:42 Uhr

Rotkäppchen kommt als Musical auf die Bühne. Foto: Musikbühne Mannheim​ Foto: Musikbühne Mannheim​