Saarlouis Rotes Kreuz kündigt neue Blutspendetermine an

Mit Ihrer Blutspende sorgen die engagierten Spenderinnen und Spender dafür, dass diese Menschen überleben und gesund werden können. Deshalb bittet das DRK dringend um Blutspenden: am Donnerstag 4. Januar, 16 bis 19.30 Uhr, Michaels-Halle, Pastor-Jakob-Woll-Weg, in Nalbach-Körprich; am Dienstag, 9. Januar, 15.30 bis 20 Uhr, Walderfingia, Bungertstraße, Wallerfangen; am Donnerstag, 11. Januar, 16 bis 19.20 Uhr, Turn- und Festhalle, Sebastianstraße 16, Schwalbach-Elm; am Dienstag, 16. Januar, 15.30 bis 19.30 Uhr, Evangelisches Gemeindehaus Steinrausch, Konrad-Adenauer-Allee 138, Saarlouis-Steinrausch; sowie am Donnerstag, 25. Januar, 17 bis 20 Uhr, Mehrzweckhalle, Scheuernstraße, in Lebach-Dörsdorf; am Freitag, 26. Januar, 16 bis 20 Uhr, Niedtal-Halle, Zur Niedtalhalle in Rehlingen-Siersburg; und am Mittwoch, 31. Januar, 15 bis 19.30 Uhr, Kulturhaus, Kaiserstraße 64 in Wadgassen-Hostenbach.