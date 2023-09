Reisbach Brutaktion in der Kindertagesstätte

Täglich mussten Temperatur und Feuchtigkeit der Eier kontrolliert werden. Dazu beantworteten die Vereinsmitglieder die Fragen der Kinder. Besonders das eigentliche Schlüpfen versetzte die Kinder in Staunen. Nun musste ein Pate für die Küken gefunden werden. Volker Löw erklärte sich bereit, die Aufzucht zu übernehmen. Auf seinen Wunsch hin werden in Zukunft auch schwedische Blumenhühner in die Bebrütung aufgenommen.