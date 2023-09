Nach langer Pause Kelter- und Kichelchensfeschd startet in Hemmersdorf

Der SPD Ortsverein Hemmersdorf lädt zum traditionellen Kelter- und Kichelchensfeschd am Sonntag, 24. September, ein. Los geht’s um 11 Uhr auf dem Vorplatz der Grenzlandhalle. Wie in den vergangenen Jahren wird es frisch zubereitete Hemmersdorfer Hausmannskost geben, darunter Grumperkichelcher, Grumpersupp, Bohnensupp und Appelbratsch. Kaffee und Kuchen runden ab 14 Uhr das Speisenangebot ab. Bei schlechtem Wetter kann die Veranstaltung kurzfristig in die Halle verlegt werden.