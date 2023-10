Lebach Rathaus und Stadtwerke bleiben geschlossen

Lebach · Wegen einer Gemeinschaftsveranstaltung ist das Lebacher Rathaus am Freitag, 13. Oktober, geschlossen. Wie die Stadt Lebach weiter erläutert, seien auch die Büros der Stadtwerke in der Dillinger Straße an diesem Tag nicht besetzt.

05.10.2023, 11:45 Uhr

Lebach aus der Vogelperspektive: Blick auf das Rathaus Foto: Ruppenthal