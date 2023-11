Wadgassen Quintessence kommt nach Wadgassen

Jetzt am Sonntag gastiert das Ensemble erneut im Kulturhaus in Hostenbach. Ab 17.30 Uhr präsentieren Lukas Dressel, Tuba, Holger Nießing, Horn, Philipp Schug, Posaune, sowie Frank Engel und Martin Kipper, Trompete und Flügelhorn, internationale und deutsche Songs und Lieder aus Pop, Rock, Musical und Film. Das Konzert findet in Zusammenarbeit mit Ortsvorsteher Axel Martin und dem Orchesterverein Hostenbach statt.