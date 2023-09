Saarlouis Polizei warnt vor Enkeltrick, Schockanrufen, falschen Polizisten und mehr

Saarlouis · Als Teil der Reihe „Aktiv älter werden... Kurse und Veranstaltungen – auch für zukünftige Seniorinnen und Senioren“ bieten die Seniorenmoderatorin und die Volkshochschule der Kreisstadt Saarlouis am Montag, 16. Oktober, um 14.30 Uhr einen neuen Vortrag unter Leitung von Günter Engelbrecht und Gerd Stuhlsatz, Seniorensicherheitsberater im Landkreis Saarlouis im Donatuszentrum, Schulstraße 7, in Roden an, kündigt die Kreisstadt Saarlouis an.

26.09.2023, 10:40 Uhr

Um Tipps, wie man sich etwa gegen Einbruch oder Betrugsmaschen wehren kann, geht es in einem Vortrag der VHS in Kooperation mit der Seniorenmoderation im Kreis Saarlouis (Symbolfoto). Foto: dpa-tmn/Philipp von Ditfurth