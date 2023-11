Dillingen Erster Poetry Flow-Abend im Far Far Away großer Erfolg

Dillingen · Zum ersten Mal trafen sich zum Poetry Flow-Abend vier literarische Newcomer in der Strandbar Far Far Away in der Stummstraße 21 in Dillingen. Rita Kücüktpe, Alexandra Feilen, Isolde Böttcher und Malte Eikenberg trugen ihre literarischen Texte vor.

10.11.2023 , 12:13 Uhr

Teil der Mitglieder von Poetry Flow Foto: Poetry Flow