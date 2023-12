Saarlouis Lichterkette für Frieden und Toleranz

Saarlouis · Eine Lichterkette für weltweiten Frieden und Toleranz soll am Mittwoch, 20. Dezember, von 17 bis 18 Uhr in der Französischen Straße in Saarlouis entstehen. Mit dem Friedenslicht aus Bethlehem will die Aktion der Pax Christi Saar ein Zeichen für den weltweiten Frieden und Toleranz setzen.

17.12.2023 , 11:34 Uhr

Mit Kerzen soll eine Lichterkette für weltweiten Frieden und Toleranz entstehen. Foto: dpa/Marius Becker