Lebach/Eppelborn Pastoraler Raum Lebach startet offiziell

Lebach/Eppelborn · Der offizielle Start des Pastoralen Raums Lebach wird mit einem Fest der Begegnung am Freitag, 20. Oktober, gefeiert. Beginn ist um 18 Uhr mit einem Eröffnungsgottesdienst mit Weihbischof Gebert in der Pfarrkirche St. Sebastian in Eppelborn, danach findet das Fest im Big Eppel in Eppelborn seine Fortsetzung.

03.10.2023, 18:20 Uhr

Das Leitungsteam des Pastoralen Raums Lebach, bestehend aus (von links) Dekan Achim Thieser, Eva Gebel und Stefan Backes lädt zum Fest der Begegnung ein. Foto: Pastoraler Raum Lebach