Wadgassen Parken in der Gemeinde für den Weihnachtsmarkt

Wadgassen · An diesem Wochenende findet in Wadgassen der Weihnachtsmarkt am Abteihof statt vom Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. Dezember.

01.12.2023 , 17:02 Uhr

Wadgassen lädt ein zum Weihnachtsmarkt am Abteihof (Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Jonas Walzberg