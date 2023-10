Steinbach Ortsvorsteher lädt ein zum dritten Filmnachmittag

Steinbach · Jörg Wilbois, Ortsvorsteher von Steinbach, lädt zusammen mit der Familie Loth zum dritten Filmnachmittag „der besonderen Art“ ein, wie es in der Ankündigung heißt. Unter dem Titel „Die Erinnerungsreise geht weiter – Steinbach in den frühen 80er Jahren“ werden am Sonntag, 5. November, um 17 Uhr in der Kultur- und Sporthalle Filme des Amateurfilmers Oswald Loth (1922-1996) vorgeführt.

22.10.2023, 14:16 Uhr

Blick auf die katholische Kirche St. Aloysius in Steinbach (Archivfoto) Foto: Jung