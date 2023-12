Saarlouis Organist stimmt auf Silvester ein

Saarlouis · Klassiker der Filmmusik erklingen am Silvesterabend in der Evangelischen Kirche in Saarlouis – und zwar auf der Orgel interpretiert. Zu Gast ist Donald MacKenzie, Organist der größten Kino-Orgel Londons, der sein Programm „On the Big Screen“ präsentiert.

28.12.2023 , 13:14 Uhr

Donald MacKenzie Foto: Christine Bradshaw