Saarlouis Online-Adventskalender von Rendezvous Saarlouis bietet jeden Tag Gewinne

Etwas ganz Besonderes hat sich in diesem Jahr die Tourismusabteilung des Landkreises Saarlouis einfallen lassen: Sie präsentiert den ersten regionalen „Rendezvous Saarlouis-Online-Adventskalender“, in dem es jeden Tag attraktive Preise zu gewinnen gibt. Egal ob Einkaufsgutscheine, Geschenksets oder Unternehmungen in der Nähe, der Adventskalender ist vollgepackt mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen aus der Region.