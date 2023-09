Fraulautern Oktoberfeststimmung lockt ins Vereinshaus

Fraulautern · In Lederhosen und Dirndl geht es zum dritten Bergmännischen Oktoberfest am Samstag, 30. September, im Vereinshaus in Fraulautern. Der Veranstalter ist der Berg- und Hüttenarbeiterverein St. Barbara Saarlouis-Fraulautern 1861. Die große Wiesn-Gaudi findet nicht nur in München statt, sondern auch im Vereinshaus in Fraulautern.

29.09.2023, 19:21 Uhr

Oktoberfeststimmung kommt auch in Fraulautern auf (Symbolfoto). Foto: dpa/Peter Kneffel