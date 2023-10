Saarlouis Offener Seniorentreff lädt zum Oktoberfest

Saarlouis · Zu einem zünftigen Seniorenoktoberfest mit Weißwürstel, Brezeln und Musik lädt das Team des offenen Seniorentreffs Saarlouis am Montag, 23. Oktober, um 10 Uhr ein. Wie die Stadt Saarlouis in ihrer Ankündigung weiter schreibt, trifft sich eine Gruppe von Seniorinnen und Senioren aus allen Stadtteilen immer montags von 10 bis 12 Uhr, außer an Feiertagen, zur geselligen Seniorenrunde.

17.10.2023, 18:22 Uhr

Eine frische Brezel – Sinnbild für zünftige Oktoberfeststimmung (Symbolfoto). Foto: picture-alliance / dpa / Stockfo/dpa Picture-Alliance/FoodPhotography Eising