Überherrn Öffentliche Führung durch die Sendehalle Europe 1

Überherrn · Das Kulturamt der Gemeinde bietet öffentliche Führungen durch die Sendehalle Europe 1 in Berus an. Diese finden an jedem dritten Mittwoch um 14 Uhr und dritten Samstag um 11 Uhr zwischen Oktober und März 2024 statt.

17.11.2023 , 10:41 Uhr

Foto: Ingenieurkammer des Saarlandes