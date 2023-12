Lebach Neujahrsshow mit dem Gunni-Mahling-Showensemble

Mit einem neuen Event startet die Stadt Lebach in das neue Jahr. Unter dem Motto „Welcome 2024 – die große Neujahrsshow“ ist das Gunni-Mahling-Showensemble am Samstag, 13. Januar, in der Nikolaus-Jung-Stadthalle zu Gast.

07.12.2023 , 18:45 Uhr

Gunni-Mahling-Showensemble Foto: Tobias Gölzer