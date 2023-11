Schmelz Neuer Kurs in der freien Kunstschule

Schmelz · Die freie Kunstschule Schmelz bietet einen neuen Kurs an zu Öl-, Acryl- und Kombitechnik mit Zrinka Wilhelm. Anfänger und Fortgeschrittene werden Schritt für Schritt an die verschiedenen Techniken herangeführt, heißt es in der Ankündigung.

24.11.2023 , 14:33 Uhr

Öl- oder Acryl sowie weitere Techniken der Kunst vermittelt ein neuer Kurs der freien Kunstschule Schmelz (Symbolfoto). Foto: dpa/Uli Deck