Ensdorf Neues Azubi- und Praktikantenteam bei der Gemeindeverwaltung

Umso mehr freut es Bürgermeister Jörg Wilhelmy, dass er den Ensdorferinnen und Ensdorfern den „Nachwuchs“ bei der Gemeinde vorstellen kann: Raphaëlle Selzer ist bereits im dritten Ausbildungsjahr zur Verwaltungsfachangestellten und schon fester Bestandteil des Mitarbeiterteams. Mit Shkurte Kapllani hat die Gemeinde Ensdorf weitere Auszubildende gewinnen können. Shkurte hat ihren Dienst in Ensdorf zum 1. September angetreten. Beide Auszubildende durchlaufen in den drei Jahren verschiedene Abteilungen in der Verwaltung oder sind im Unterricht an der Verwaltungs- oder Berufsschule. Annamaria Raffaele ist nach ihrem Vorpraktikum zur Erzieherin im Schuljahr 2023/2024 in der FGTS Ensdorf in die praxisintegrierte Ausbildung zur Erzieherin übernommen worden und ist ebenfalls bereits bestens ins FGTS-Team integriert.