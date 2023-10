Dillingen Ausstellung zeigt Kunst von Sigurd Rompza

Die Schau läuft im Zentrum August Clüsserath, die Ausstellungsidee stammt von Sigurd Rompza. Er stellt gemeinsam mit seinen ehemaligen Schülern Esther Hagenmaier, Dirk Rausch und Claudia Vogel in Dillingen aus. Rompza, Meisterschüler bei Raimer Jochims in Frankfurt, war seit 1981 in der Lehre tätig.