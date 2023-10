Lebach Musikunterricht und Sprachkurse an der VHS

In der Jungen VHS bietet die VHS Lebach Musikunterricht in Zusammenarbeit mit der Theeltalschule und der Stadt Lebach an. Freitags um 15.15 Uhr unterrichtet Lars Spengler Schlagzeug. Der Unterricht vermittelt Jugendlichen mit und ohne Spielerfahrung Technik und Koordination mit Liedern aus verschiedenen Genres, wie die VHS ankündigt.

03.10.2023, 14:50 Uhr

(Symbolfoto) Foto: dpa/A3794 Peter Steffen