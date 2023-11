Kreis Saarlouis Naturpark Saar-Hunsrück gibt Tipps zur Insektenpflege im Garten

Im Frühjahr, wenn sie wieder erwachen, beginnt ihre Jagd auf Blattlaus und Co. Der Laufkäfer überwintert gerne als Larve oder als Käfer im Boden. Daher ist ein gesunder, humusreicher Boden, der ein gutes Bodenleben aufweist, für den Käfer geeignet. Denn im Frühjahr, wenn der Käfer schlüpft, werden die Schnecken, Würmer und so weiter gefressen. Auch Totholz zählt zu den lebendigsten Lebensräumen von Insekten und Co. in der Natur. Je strukturreicher der Garten ist, desto größer ist die Biodiversität in diesem Lebensraum, betont der Naturpark.