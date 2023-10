Dillingen Barbara Ruscher präsentiert „Mutter ist die Bestie“

Die Frauenbühne der Stadt Dillingen wird am Freitag, 17. November, um 20 Uhr in der Stadthalle Dillingen mit dem Programm „Mutter ist die Bestie“ von Barbara Ruscher fortgesetzt. Satirisch, bissig und charmant knöpft sich die aus TV-Sendungen („Nuhr im Ersten“, „Ladies Night“ etcetera) bekannte Kabarett-Lady, WDR-Radiokolumnistin und alleinerziehende Mutter Barbara Ruscher erneut die brennenden Themen unserer Zeit vor, wie es in der Ankündigung heißt.

26.10.2023, 10:14 Uhr

Barbara Ruscher Foto: Guido Schröder