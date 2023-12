„Night at the Movies“ Weihnachtskonzert des Musikvereins Schwarzenholz

Schwarzenholz · Der Musikverein Harmonie Schwarzenholz veranstaltet am Samstag, 23. Dezember, um 18 Uhr ein Weihnachtskonzert. Unter der Leitung des Dirigenten Loris Löffelholz präsentiert das Orchester in der Schulze-Kathrin-Halle Schwarzenholz das Konzert unter dem Motto „Night at the Movies".

13.12.2023 , 12:47 Uhr

Der Musikverein Harmonie Schwarzenholz (Archivfoto aus 2022) gibt in diesem Jahr ein Weihnachtskonzert zum Thema „Night at the Movies“. Foto: Johannes A. Bodwing Foto: Bodwing Johannes A.