Saarlouis Nächstes Konzert der Reihe „Musik zur Marktzeit“ erklingt

Zur nächsten „Musik zur Marktzeit“ wird in die evangelische Kirche Saarlouis eingeladen am Samstag, 9. Dezember, um 11 Uhr, wie Joachim Fontaine in seiner Ankündigung schreibt. Es stehen Orgelmusik und Texte zum Advent im Mittelpunkt mit Werken von Franz Liszt, Max Reger oder Pietro Yon.

01.12.2023 , 16:53 Uhr

Blick auf die Kanzel mit der darüberliegenden Orgel der Evangelischen Kirche in Saarlouis Foto: Richard Menzel