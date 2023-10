Saarlouis Für eine Musik zur Marktzeit ist Organist Lothar Fuhr zu Gast

Wie Joachim Fontaine in seiner Ankündigung schreibt, ist als nächster Gast für die Konzertreihe „Musik zur Marktzeit“ eine Reihe von Gast-Organisten eingeladen. Am Samstag, 11. November, 11 Uhr, gastiert der Konzertorganist Lothar Fuhr mit einer Auswahl an klassischer Orgelliteratur und eigenen Werken in der Stadt. Die Auswahl der Texte übernimmt Anna Schubert. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.