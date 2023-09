Kultur Musik erklingt in St. Marien

Ein besonderes Konzert erwartet die Zuhörerinnen und Zuhörer am Sonntag, 15. Oktober, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien in Schmelz. Als Teil der Reihe „Musik in St. Marien“ führt das Ensemble Chorbunt das Requiem op. 48 sowie das Werk „Cantique de Jean Racine“ von Gabriel Fauré auf. Die beiden Kompositionen faszinieren durch ihre wunderbaren Melodien und kontrastreichen Harmonien, wie es in der Ankündigung der Gemeinde heißt.