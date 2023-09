Saarlouis Mundartvortrag von Karin Peter im offenen Seniorentreff

Saarlouis · Der offene Seniorentreff Saarlouis freut sich, am Montag, 9. Oktober, um 10 Uhr die Mundartdichterin Karin Peter im Esther-Bejarano-Haus, Daimlerstraße 1 begrüßen zu dürfen. Wie es in der Ankündigung der Stadt Saarlouis heißt, habe sich die pensionierte Lehrerin, die in Saarlouis geboren und aufgewachsen ist, sich der mosel-fränkischen Mundart verschrieben.

24.09.2023, 11:40 Uhr

Mundartautorin Karin Peter Foto: Peter Foto: Peter