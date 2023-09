Spektakel der Gemeinde Überherrn „Mittelalterliche Kleinkunst Berus“ geht mit Führung und Feuershow zu Ende

Die Veranstaltungsreihe „Mittelalterliche Kleinkunst in Berus“ des Kulturamts der Gemeinde Überherrn ist am vergangenen Freitag zu Ende gegangen. An insgesamt fünf Terminen seit Mai hat das Beruser Musektier alias Norbert Güthler-Tyarks von Zissenhausen durch das historische Ortszentrum von Berus geführt.

14.09.2023, 13:16 Uhr

Impression der mittelalterlichen Kleinkunst in Berus Foto: Gemeinde Überherrn​/Yvonne Kautz