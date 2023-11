Pachten Missionsbasar mit Feuerzangenbowle in Pachten

Pachten · Der traditionelle Pachtener Missionsbasar wird in diesem Jahr am kommenden Samstag, 25. November ab 14 Uhr am Pfarrheim neben der Pfarrkirche St. Maximin stattfinden. Bei stimmungsvollem Ambiente werden Kränze, Gestecke, Gebäck, Strickwaren, adventliche Bastelarbeiten und vieles mehr angeboten.

21.11.2023 , 15:31 Uhr

Foto: Günter Müller