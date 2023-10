Saarlouis Bürger werden um Mithilfe bei Erstellung eines Mietspiegels gebeten

Fragen zum Projekt können an Herrn Otto Holzer per Tel. (0 68 31) 44 43 35, per E-Mail an mietspiegel@kreis-saarlouis.de oder vor Ort bei der Geschäftsstelle Gutachterausschuss für Grundstückswerte, Kaiser-Friedrich-Ring 31, 66740 Saarlouis, gerichtet werden.