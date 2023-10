Eidenborn Michael Engel berichtet von Begegnungen auf dem Jakobsweg

Der Camino Frances, der französische Jakobsweg, beginnt in Saint-Jean-Pied-de Port in den französischen Pyrenäen und endet nach 800 Kilometern in Santiago de Compostela, wie Engel berichtet. Er ist auch im 21. Jahrhundert noch eine Herausforderung, obwohl er jedes Jahr von Tausenden Pilgern gelaufen wird. Auch Engel hat sich den Camino erobert. Sein Buch ist jedoch weder ein Wanderführer noch eine Routenbeschreibung. In der Lesung erzählt er von seiner Pilgerschaft 2019. Der Musiker, Journalist und Vater von zwei Kindern berichtet von den besonderen Begegnungen und Eindrücken des Jakobsweges.