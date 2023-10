Saarlouis Max-Planck-Gymnasium lädt ein zu DDR-Zeitzeugenvortrag mit Ausstellungsbesuch

Der Gast des Abends, Karsten Dümmel, geboren in Zwickau, erhielt von 1979 bis 1984 wiederholt Ablehungen auf Bewerbungen für ein Studium der Literaturwissenschaften in Leipzig und Berlin, von 1983 bis 1988 war er Leiter mehrerer Menschenrechtsarbeitskreise der Kirche, heißt es in der Einladung zu seinem Lebenslauf. 1984 erfolgte eine „Antrag auf Entlassung aus der Staatsbürgerschaft der DDR“ – mit 56 Folgeanträgen. Dümmel sei dann im Dezember 1987 von der Bundesrepublik freigekauft worden. Es folgten das Studium der Rhetorik und der Germanistik in Tübingen und ein Studienaufenthalt in Polen (Kraków). Nach 1993 folgten verschiedene Forschungsprojekte beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit. Karsten Dümmel lebt nun in Frankreich.