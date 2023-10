Dillingen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ wird aufgeführt

Dillingen · Das zauberhafte Weihnachtsmärchen für die ganze Familie „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kommt am Donnerstag, 30. November, 17 Uhr, zur Aufführung in Dillingen. Dann gastiert das Weihnachtsmärchen in einer Aufführung von Why Not-Events und Kommunikation UG in der Stadthalle Dillingen, wie die Stadt in ihrer Ankündigung schreibt.

06.10.2023, 12:59 Uhr

„Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ kommt in die Stadthalle nach Dillingen. Foto: Why Not-Events/Kommunikation UG